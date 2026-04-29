Wrocław

44-latek przyszedł do pracy z siekierą. Wcześniej groził szefowi

Groził, że "pozabija wszystkich", potem zaatakował z siekierą
Do zdarzenia doszło w Lubinie
44-letni mieszkaniec Legnicy przyszedł do pracy z siekierą. Już wcześniej groził swojemu szefowi pozbawieniem życia. Został zatrzymany i trafił na dwa miesiące do aresztu.

Do interwencji doszło w minionym tygodniu w Legnicy. Policja dostała informację o tym, że jeden z pracowników pojawił się na terenie zakładu pracy z siekierą. Kilka minut wcześniej wysłał wiadomość SMS do swojego szefa, z groźbą pozbawienia życia jak również jego pracowników. 

Na miejscu policjanci odnaleźli podejrzanego i obezwładnili go. Udało im się również znaleźć siekierę, którą mężczyzna schował na dachu budynku gospodarczego.

Bił ją, groził, dusił sznurówką. 23-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa

Zabrał córkę z przedszkola i zabarykadował się z nią w mieszkaniu

Groził, że "pozabija wszystkich"

"Jak ustalili funkcjonariusze, napastnik najpierw skontaktował się ze swoim szefem, informując go, że chce natychmiast otrzymać wypłatę. Kiedy w odpowiedzi usłyszał, że należną kwotę otrzyma - jednak zgodnie z wcześniejszą umową - w późniejszym terminie po zakończeniu prac, sprawca w wyniku silnych emocji napisał i wysłał do mężczyzny wiadomość, że 'pozabija ich wszystkich'" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Lubinie.

Kilkanaście minut później podejrzany pojawił się z siekierą na terenie firmy. Swoją złość wyładował na zaparkowanym samochodzie uszkadzając go, a następnie zaatakował kolegę z pracy - kilka razy próbował uderzyć pokrzywdzonego, ale dzięki jego reakcji i unikom nie doszło do tragedii.

Groził, że "pozabija wszystkich", potem zaatakował z siekierą
Był pijany

Zatrzymany to 44-letni mieszkaniec Legnicy, który w chwili ataku miał 1,2 promile alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu policjanci dorowadzili mężczyznę do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Będzie odpowiadał za groźby karalne, uszkodzenie mienia i usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Może mu grozić kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. 

Sąd zastosował wobec 44-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na dwa miesiące. 

Svitlana Kucherenko
