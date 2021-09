Zmarł po policyjnej interwencji, poznali wyniki sekcji. Pełnomocnik rodziny: potwierdził się szereg rzeczy, o których wspominaliśmy

Chcąc uniknąć ewentualnych zarzutów co do braku bezstronności, decyzją zastępcy Prokuratora Generalnego Krzysztofa Sieraka, postępowanie jest kontynuowane w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi.

Pełnomocnik rodziny: jesteśmy zadowoleni

Mecenas przyznał, że cały zespół prawny reprezentujący rodzinę zmarłego Bartosza ma zastrzeżenia co do sześciu funkcjonariuszy policji z Lubina, którzy brali udział w czynnościach. Zarówno tych bezpośrednio przy zatrzymaniu, jak i później.

Dwie wersje wydarzeń

Jeden z filmów pokazujących interwencję policji na ul. Traugutta w Lubinie trafił do internetu. Na kilkuminutowym nagraniu widać, jak policjanci próbują obezwładnić mężczyznę, m.in. przyciskając go do ziemi. Mężczyzna próbuje się wyrwać, krzyczy i wzywa pomocy. W pewnym momencie 34-latek traci przytomność. Widać wówczas, jak funkcjonariusze starają się go ocucić, poklepując po twarzy.