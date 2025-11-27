Znęcała się nad rocznym dzieckiem, nagrywała to i wysyłała ojcu

Do zdarzenia doszło w Lubaniu Źródło: Google Earth

Jak poinformowali śledczy z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, do aktów przemocy wobec rocznego chłopca dochodziło w Lubaniu, gdzie podejrzana mieszka od roku.

"Kobieta znęcała się nad rocznym synem podduszając go poduszką. Szarpała dziecko za odzież i włosy, chwytała je i unosiła w górę za ręce, w celu zadania mu dodatkowego cierpienia, a także podnosiła na nie głos" - opisała w komunikacie prasowym rzeczniczka prokuratury w Jeleniej Górze prok. Ewa Węglarowicz-Makowska.

Przesyłała filmy do ojca dziecka

Dodała, że swoje zachowanie kobieta nagrywała telefonem komórkowym, a następnie przesyłała filmiki do ojca dziecka i jednocześnie jej byłego partnera. Sądziła, że w ten sposób zmusi go do powrotu do niej.

To właśnie mężczyzna zawiadomił śledczych o przemocy, jakiej dopuszczała się jego była partnerka. Kiedy policjanci dotarli do jej mieszkania, kobieta oświadczyła, że się źle czuje. Trafiła do szpitala, gdzie otrzymała pomoc lekarzy i tam prokurator postawił jej zarzut znęcania się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem. Grozi jej 10 lat więzienia.

Kobieta przyznała się i złożyła wyjaśnienia. Sąd zgodził się na zastosowanie wobec podejrzanej aresztu. 36-latka nie była karana sądownie.