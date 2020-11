Znaleźli radziecką bombę lotniczą. "Spadła w 1945 roku i nie wybuchła, wciąż jest niebezpieczna"

Nawet 50 kilogramów materiałów wybuchowych może zawierać radziecka bomba lotnicza znaleziona w Lubaniu (województwo dolnośląskie). Saperzy ładunek będą musieli zneutralizować na miejscu, co wiąże się z utrudnieniami dla mieszkańców miasta. Zrezygnowano jednak z ewakuacji szpitala, w którym leczeni są pacjenci chorzy na COVID-19. A to oznacza więcej pracy dla wojskowych.

"W środku może znajdować się około 50 kilogramów materiału wybuchowego"

Musieliby ewakuować szpital z chorymi na COVID-19, zmniejszyli strefę zagrożenia

By zapewnić bezpieczeństwo okolicznym mieszkańcom na czas neutralizacji bomby konieczna będzie ich ewakuacja. Początkowo strefa zagrożenia została wyznaczona na kilometr od miejsca znalezienia niewybuchu, a to oznaczałoby też ewakuację szpitala, gdzie leczone są między innymi osoby chore na COVID-19. Dlatego, na posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego, burmistrz Lubania wnioskował o zmniejszenie tej strefy do około 300 metrów. A to będzie wiązało się ze skomplikowaniem akcji saperów. "Aby zmniejszyć ewentualną strefę wybuchu wykonany zostanie tzw. sarkofag z wałów i ścian ziemnych, wykopane też będą rowy sejsmiczne, a wszystko dodatkowo obłożone workami z piasku" - poinformowano mieszkańców na portalu luban.pl. Cała akcja - przygotowanie, zabezpieczenie i neutralizacja - mogą potrwać nawet do dwóch tygodni.