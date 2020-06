Wiatr zerwał dach sali gimnastycznej. Lokal wyborczy trzeba było przenieść

W sobotni wieczór nad Dolnym Śląskiem przechodziły burze, którym towarzyszyły ulewne deszcze. Intensywna nawałnica nie ominęła też Lubania. Tam uszkodzony został między innymi dach sali gimnastycznej przy szkole podstawowej numer 4, a to w niej mieścić miał się jeden z lokali wyborczych. To wymusiło zmiany organizacyjne. Jednak, jak podkreśla przedstawicielka Okręgowej Komisji Wyborczej w Jeleniej Górze, to nie ma wpływu na przebieg głosowania. - Zostało ono przeniesione do sali lekcyjnej mieszczącej się w tej samej szkole. Głosowanie rozpoczęło się o czasie i odbywa się bez zakłóceń - podkreśla Izabela Arciszewska z Okręgowej Komisji Wyborczej w Jeleniej Górze.