Uciekał, staranował radiowóz. Za kierownicą 17-latek

Dwa razy uderzył w radiowóz, później w naczepę ciężarówki

Do pościgu włączyły się kolejne patrole. Jednak to nie przekonało kierowcy do zatrzymania się. - Mężczyzna nie reagował na wydawane sygnały i kontynuował jazdę ulicami miasta. Rozpędzony pojazd, aby utorować sobie drogę ucieczki, najpierw uderzył w prawą stronę radiowozu, a następnie wjechał na stację benzynową - relacjonuje Pieprzycka. OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO >>> Gdy kierowca chciał opuścić teren stacji, ponownie wjechał w radiowóz. Tym razem w jego tył. To również nie zatrzymało siedzącego za kierownicą volkswagena mężczyzny. - Dalej uciekał, a cofając uderzył w stojącą na parkingu naczepę ciężarową - przekazuje policjantka.