Uciekał przed policją, staranował radiowóz, omal nie potrącił przechodniów. Zatrzymał go pociąg

Zatrzymał go pociąg, policjanci musieli wybić szybę

- Na widok policyjnego radiowozu mężczyzna zatrzymał się na moment. Jednak, gdy funkcjonariusze podbiegli do niego i kazali mu opuścić pojazd, rozpoczął ucieczkę - relacjonuje Bujakiewicz-Rodzeń. W trakcie ucieczki kierowca - jak informuje policja - dwa razy próbował potrącić przypadkowe osoby, jechał szybko, gwałtownie i całą szerokością drogi. Mężczyznę zatrzymał przejeżdżający pociąg towarowy. - To wtedy policjanci podbiegli do auta, ale kierowca wrzucił wsteczny bieg i z całym impetem uderzył w radiowóz. Jazdę przerwali mu dopiero funkcjonariusze kolejnego patrolu, wybili szybę w aucie i siłowo wyciągnęli kierowcę - przekazuje policjantka.

Lista zarzutów i dwa miesiące aresztu

31-latek nie miał zamiaru tak łatwo oddać się w ręce policji. Był agresywny i stawiał opór. W pewnym momencie - jak relacjonuje Bujakiewicz-Rodzeń - odepchnął funkcjonariuszkę i przewrócił ją na ziemię. Dopiero po chwili mężczyznę udało się obezwładnić i umieścić w radiowozie. Wstępne badanie na obecność narkotyków w organizmie wykazało, że 31-latek jest pod ich wpływem. By mieć pewność, pobrano mu krew do dalszych badań. Kierowca został zatrzymany, a sąd zdecydował, że najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie. Mężczyzna usłyszał zarzuty niezatrzymania się do policyjnej kontroli, narażenie innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, naruszenie nietykalności cielesnej i czynnej napaści na funkcjonariuszy. Grozi mu do 10 lat więzienia.