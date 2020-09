Grzybiarze przynieśli pod budynek komendy dwa granaty znalezione w lesie

Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu. Znalazcy przyjechali pod komendę policji przy ulicy Sikorskiego, położyli niebezpieczne przedmioty tuż przy ścianie budynku i zgłosili to dyżurnemu.

Ewakuacja

- W przypadku poruszenia to mogło w każdej chwili wybuchnąć. Niezbędne było przeprowadzenie ewakuacji w promieniu do 300 metrów. My niezwłocznie rozpoczęliśmy przygotowania do wyjazdu do Lubania i zlikwidowania zagrożenia - mówił st. chor. sztab. Radosław Mazur, dowódca patrolu saperskiego z 23. Pułku Artylerii w Bolesławcu.