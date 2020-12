Ewakuacja mieszkańców, zakaz przebywania na zewnątrz i nakaz zabezpieczenia okien. Neutralizują bombę

Waży około stu kilogramów, a połowa z tego to materiały wybuchowe, które w 1945 roku nie eksplodowały. We wtorek radziecką bombę, znalezioną w Lubaniu (województwo dolnośląskie), neutralizować będą saperzy. By zmniejszyć zagrożenie i ewentualną strefę wybuchu, przez kilkanaście dni budowali sarkofag z wałów i ścian ziemnych, kopali rowy i zabezpieczali miejsce workami z piasku. Na czas akcji saperów konieczna jest ewakuacja okolicznych mieszkańców. Nie będą mogli oni też przebywać na wolnym powietrzu.

Ewakuacja, zakaz przebywania na dworze i nakaz zabezpieczenia okien

Niewybuch będzie musiał być zneutralizowany w miejscu znalezienia. By zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo, konieczna jest ewakuacja. Tę zaplanowano na wtorek. Mieszkańcy będą musieli opuścić swoje domy i mieszkania w godzinach od 6 do 9 rano. "Ewakuacja dotyczy osób przebywających na terenie sąsiadującym z OSS SG (w tym ogrodów działkowych ) w promieniu do 300 m. Z terenu objętego ewakuacją należy usunąć wszystkie pojazdy znajdujące się na wolnym powietrzu. Okna znajdujące się od strony OSS SG należy zabezpieczyć– zakryć np. kocem lub opuścić rolety zewnętrzne" - poinformowano na stronie miasta. Co więcej, w godzinach od 9 do 16 - lub do odwołania - będzie obowiązywał zakaz przebywania na wolnym powietrzu w promieniu 500 metrów od miejsca znalezienia niewybuchu. By zmniejszyć zagrożenie i ewentualną strefę wybuchu, przez dwa tygodnie saperzy budowali sarkofag z wałów i ścian ziemnych, kopali rowy i zabezpieczali miejsce workami z piasku