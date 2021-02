Był poszukiwany. Wpadł, bo chciał zapłacić banknotem sprzed denominacji

Mieszkaniec Dolnego Śląska był poszukiwany przez policjantów, którzy podejrzewali, że to on może stać za próbą włamania do jednego z domów. Mężczyzna wpadł, gdy za zakupy próbował zapłacić 500-złotowym banknotem, wycofanym z obiegu na początku 1997 roku.

23-latek zrobił zakupy w jednym z supermarketów w Lubaniu. Za to, co miał zamiar kupić chciał zapłacić 500-złotowym banknotem. Okazało się jednak, że ten nie zostanie przyjęty przez kasjerkę. - Pracownik ochrony dyskontu spożywczego powiadomił nas o próbie zapłaty za towar 500-złotowym banknotem. Ten pochodził z 1982 roku i dawno temu został wycofany z obiegu - przekazuje Justyna Bujakiewicz-Rodzeń z policji w Lubaniu. OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

Za zakupy próbował zapłacić 500-złotowym banknotem z 1982 roku policja Lubań

Wpadł przez stary banknot

Funkcjonariusze, którzy pojawili się w sklepie wylegitymowali 23-latka. To wtedy okazało się, że mężczyzna był poszukiwany. - Chodziło o dokonanie usiłowania kradzieży z włamaniem do jednego z budynków mieszkalnych - informuje Bujakiewicz-Rodzeń. I dodaje, że mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w Lubaniu Google Maps

