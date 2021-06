Podczas spływu na dnie rzeki zauważyli "pociski artyleryjskie dużego kalibru". Trwa akcja saperów

Pochodzenie pocisków nieznane

Saperzy nie mają pewności, czy na dnie rzeki nie znajduje się więcej pocisków. To jednak okaże się dopiero w trakcie ich działań. Na razie nie wiadomo też, jakie jest pochodzenie pocisków. - Trudno powiedzieć. Pewność będziemy mieli dopiero po przeprowadzeniu rozpoznania. Być może to pociski pochodzące z czasów drugiej wojny światowej, bo w tym rejonie trwały walki o przeprawę na rzece, ale później w okolicy stacjonowali też Rosjanie więc mogą być to pociski pozostawione przez nich - mówi Mazur. Jeśli pocisków tkwiących na dnie rzeki Kwisa nie uda się wydostać saperom z Bolesławca, to zwrócą się o pomoc do nurków minerów ze Świnoujścia. - To skomplikuje akcję, bo w takim wypadku pociski będą neutralizowane pod wodą, a my będziemy następnie je przejmować i przewozić na poligon w celu detonacji - wyjaśnia dowódca bolesławieckich saperów.