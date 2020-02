"Straciła przytomność, pływając w basenie". 12-latka w stanie krytycznym

Policja i prokuratura wyjaśniają, jak doszło do wypadku w jednym z hoteli pod Jelenią Górą. 12-latka, która pływała w basenie, zaczęła tonąć. W stanie krytycznym trafiła do szpitala.

Do tragedii doszło w jednym z hoteli w Łomnicy, w środę około godziny 20. - W jednym z obiektów na terenie powiatu jeleniogórskiego doszło na nieszczęśliwego wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 12-letnia dziewczynka, pływając w basenie, w nieustalonych do tej pory okolicznościach straciła przytomność - informuje Edyta Bagrowska z policji w Jeleniej Górze. To, co się stało w środowy wieczór, na terenie hotelowego basenu Tomasz Czułowski z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze opisuje tak: - Doszło do zdarzenia w trakcie którego pływająca w basenie dziewczynka została podtopiona.