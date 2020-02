12-latka pływała w basenie, nie żyje. Prokuratura bada, co się stało

Do zdarzenia doszło 12 lutego wieczorem w jednym z ośrodków w Łomnicy. Dziewczynka spędzała tam ferie pod opieką swojej mamy. Podczas wieczornej kąpieli w basenie zaczęła tonąć. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 12-letnia dziewczynka, pływając w basenie, w nieustalonych do tej pory okolicznościach straciła przytomność - informowała Edyta Bagrowska z policji w Jeleniej Górze.

Lekarze walczyli o życie dziewczynki przez kilka dni

Jak informowano, dziewczynkę z basenu wyciągnął ratownik. Dziecko było reanimowane przez kilkadziesiąt minut, najpierw przez ratownika, a później przez załogę wezwanej na miejsce karetki. 12-latka była nieprzytomna, gdy trafiła do szpitala w Jeleniej Górze. Stamtąd została przetransportowana do jednej z wrocławskich placówek. Jej stan lekarze określali jako krytyczny. Walka o życie 12-latki trwała kilka dni. W tym czasie nastolatka nie odzyskała przytomności. W sobotę wieczorem, jak poinformowała Monika Kowalska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, zmarła. Tuż po wypadku śledztwo wszczęła prokuratura. Czynności prowadzono w kierunku bezpośredniego sprowadzenia zagrożenia utraty życia lub zdrowia. - Jednak jest to jeszcze wstępna faza postępowania, a zatem kwalifikacja ta może, w zależności od poczynionych ustaleń, ewentualnie ulec zmienie - zastrzegał Tomasz Czułowski z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Czy śmierć dziecka zmieni kierunek śledztwa? Chcieliśmy zapytać o to śledczych. Jednak nie udało nam się porozmawiać z rzecznikiem prokuratury.