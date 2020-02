12-latka topiła się w basenie, zmarła w szpitalu. Są wyniki eksperymentu procesowego

Znamy najnowsze ustalenia prokuratury w sprawie śmierci 12-letniej dziewczynki, która topiła się w hotelowym basenie. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu było utonięcie, a eksperyment procesowy - zdaniem śledczych - że odpływ zasysający wodę nie działał z tak dużą siłą, aby unieruchomić dziecko pod wodą i przyczynić się do jego podtopienia.

Nieprzytomna dziewczynka trafiła do szpitala w Jeleniej Górze, a stamtąd do placówki we Wrocławiu. Lekarze walczyli o jej życie, ale stan od początku określany był jako krytyczny. W sobotę, 15 lutego, dziewczynka zmarła.