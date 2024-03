czytaj dalej

Sztab Donalda Trumpa wezwał jego zwolenników do finansowego wsparcia byłego prezydenta. W środę rozesłano do "miliona pro-Trumpowskich patriotów" wiadomość z prośbą o przekazanie datków celem zabezpieczenia majątku polityka. Ten może bowiem zostać zajęty przez sąd, jeśli Trump nie zbierze do poniedziałku 464 milionów dolarów wymaganego poręczenia majątkowego.