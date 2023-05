Ciało zawinięte w materiał znalezione niedaleko rzeki. Było w stanie znacznego rozkładu

Lokalne media informują o zwłokach dziecka, prokuratura nie potwierdza

Jak nieoficjalnie informował lokalny portal, znalezione szczątki należą do kilkuletniego dziecka. Prokuratura na razie nie potwierdza tych doniesień. I podkreśla, że dotychczas nieznany jest wiek zmarłej osoby.

- Prowadzone jest śledztwo w kierunku zabójstwa. Wykonywane do nocy czynności nie pozwoliły na ustalenia choćby przybliżonego wieku. Ciało zostało przekazane do sekcji, która odbędzie się we wtorek. Czekamy na jej wyniki, w kwestiach zasadniczych, a więc przyczyny zgonu tej osoby, a także danych dotyczących wieku - podkreśla Tkaczyszyn.