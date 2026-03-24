Brutalny atak na kobietę, która wracała z kościoła. Zatrzymana to 13-latka

W poprzednią niedzielę 15 marca około godziny 13 w Legnicy seniorka wracała z kościoła do domu. Po drodze została zaatakowana przez nieletnią. Dziewczyna uderzyła ją pięścią w twarz, łamiąc kobiecie nos, po czym uciekła.
Sprawą zajęli się policjanci wydziału do spraw nieletnich i patologii, którzy dotarli do nagrań na któych został utrwalony wizerunek osób mogących mieć związek ze zdarzeniem, ustalili i przesłuchali świadków.
Zajmie się nią sąd rodzinny
W sprawie zatrzymano 13-latkę. - Mówimy o czynie popełnionym przez osobę nieletnią, stąd szczególna procedura. Musieliśmy zebrać kompleksowo materiał dowodowy w porozumieniu z sądem rodzinnym. Gdy ustaliliśmy personalia tej dziewczynki, sąd wydał zgodę na to, aby ją zatrzymać - wyjaśnia komisarz Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,
13-latka została zatrzymana w poniedziałek rano i doprowadzona do policyjnej izby dziecka. - Dziś materiały zgromadzone przez legnickich funkcjonariuszy zostały przekazane do sądu rodzinnego i to sąd zgodnie z obowiązującym tymi przepisami będzie podejmował dalsze decyzje co do zastosowania środków wychowawczych czy leczniczych wobec sprawczyni tego brutalnego ataku - poinformował Ratajczyk.
