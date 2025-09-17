Odciął krzyż z dachu cerkwi, usłyszał zarzuty

Rzeczniczka prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy prokurator Liliana Łukasiewicz poinformowała w środę w komunikacie, że sprawcą kradzieży jest 29-letni mieszkaniec Legnicy Beniamin W., który był wcześniej kilkakrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu.
"Mężczyzna już wcześniej próbował ukraść mienie należące do Parafii Greckokatolickiej pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Legnicy. Miało to miejsce w dniu 4 września 2025 roku, kiedy to przy użyciu drabiny, dostał się na dach budynku zakrystii, gdzie usiłował dokonać kradzieży elementów miedzianego dachu o wartości 10 tysięcy złotych, jednakże zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi włączenie się alarmu w budynku. Sprawca spowodował straty w wysokości dwóch tysięcy złotych" - podała w komunikacie prokuratura.
Rzeczniczka dodała, że 9 września, przygotowując się do dokonania kradzieży krzyża z kopuły świątyni, podejrzany ukradł aluminiową drabinę o wartości 1639 zł. Zdemontował ją z busa zaparkowanego na terenie Legnicy.
"W związku z przestępstwem kradzieży krzyża w minioną sobotę prokurator postawił mu też zarzut tego, że w dniu 13 września 2025 r w Legnicy przy ul. Wrocławskiej dokonał obrazy uczuć religijnych członków Parafii Greckokatolickiej pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Legnicy poprzez kradzież krzyża z centralnej kopuły cerkwi o wartości 10 tys. zł, poprzedzoną zniszczeniem dachu przedmiotowej kopuły polegającym na wbiciu w jej powierzchnię dwudziestu kotew budowlanych, co spowodowało straty w kwocie 30 tys. zł na szkodę ww. parafii greckokatolickiej w następstwie czego publicznie znieważył świątynię parafialną przeznaczoną do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, tj. o czyn z art. 278 § 1 kk i art. 288 § 1 kk i art. 196 kk w zw. z art. 11 § 2 kk" - czytamy w komunikacie.
Prokurator ocenił, że podejrzany, dokonując kradzieży, obraził uczucia religijne innych osób, albowiem dokonując wycięcia krzyża znieważył miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych.
Za dokonanie zarzucanych mu przestępstw grozi mu kara w wymiarze od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.
Beniamin W. jest obecnie przesłuchiwany przez prokuratora - podsumowała rzeczniczka.
