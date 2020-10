Zakażony koronawirusem wyszedł na zakupy i opłacić rachunki. Zasłabł na ulicy

Opłacił rachunki, zrobił zakupy i zasłabł na ulicy

Tymczasem mężczyzna wyszedł z domu na zakupy i po to, by dokonać opłat. Najpierw - jak relacjonuje portal lca.pl - odwiedził Legnicką Spółdzielnię Mieszkaniową przy ulicy Gwiezdnej. Prezes spółdzielni w rozmowie z reporterką TVN24 relacjonuje: - Mężczyzna odwiedził kasę na parterze, nie dotykał drzwi. W kolejce do kasy nie było nikogo innego. Nasza siedziba została zdezynfekowana, a obsługa, która pracuje za szybami i w maseczkach, nie miała bezpośredniego kontaktu z mężczyzną. 74-latek - jak mówi prezes spółdzielni - był w maseczce i miał zdezynfekowane ręce. Następnie mężczyzna miał odwiedzić jeden ze sklepów. Zrobił zakupy i poszedł w stronę domu. Jednak zanim tam dotarł zasłabł na ulicy. Z pomocą 74-latkowi pospieszyły dwie kobiety. Nie miały na sobie maseczek i nie wiedziały, że mężczyzna jest osobą zakażoną koronawirusem. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. I to właśnie załodze karetki 74-latek powiedział, że choruje na COVID-19.