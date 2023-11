Zaczepiał kobietę w pociągu. Na dworcu zaatakował jej chłopaka i jego ojca

48-latek zaczepiał w pociągu kobietę. Gdy ta wysiadła na dworcu w Legnicy (woj. dolnośląskie), mężczyzna ruszył za nią. Ostatecznie doszło do szarpaniny z jej chłopakiem oraz jego ojcem. Obaj zostali ranieni nożem.

Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu w jednym z pociągów jadących przez Dolny Śląsk. Do kobiety podróżującej z Chojnowa do Legnicy przysiadł się natarczywy mężczyzna, który nieustannie ją zaczepiał. Przestraszona dała znać swojemu chłopakowi o tym fakcie i poprosiła, aby przyszedł po nią na dworzec.