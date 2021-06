16-latka postrzelona na szkolnym podwórku. "Twierdził, że uczniowie zakłócali mu spokój i chciał ich postraszyć'

Policjanci z Legnicy (województwo dolnośląskie) zatrzymali 32-latka, który miał strzelać do uczniów na szkolnym podwórku. Mężczyzna tłumaczył, że zakłócali mu spokój, a strzały z broni pneumatycznej miały ich nastraszyć. Teraz grozi mu do trzech lat więzienia.

- Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że na terenie jednej z legnickich szkół ktoś strzela do przebywających na szkolnym podwórku uczniów - informuje Jagoda Ekiert z policji w Legnicy. I dodaje, że ranna śrutem w okolicę oka została 16-latka. Dziewczyna została przetransportowana do szpitala, a mundurowi udali się na miejsce - wskazane przez świadków - skąd mogły paść strzały.

"Dzieci zakłócały mu spokój więc postanowił je nastraszyć"

- Policjanci zapukali do drzwi mieszkania. Otworzył je mężczyzna, który trzymał na rękach małe dziecko. 32-latek zaprzeczał, by miał w domu jakąkolwiek broń pneumatyczną, z której mogłyby paść strzały w kierunku dzieci - przekazuje Ekiert. Mężczyzna jednak nie chciał wpuścić policjantów do domu. Gdy ci w końcu weszli do środka, znaleźli tam i zabezpieczyli pięć sztuk broni pneumatycznej i amunicję do niej.