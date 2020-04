Z okna na trzecim piętrze wyrzucała różne przedmioty. Wyrzuciła też yorka. Pies nie przeżył

Pokłóciła się z synem?

Okazało się, że pies należał do 45-letniej mieszkanki bloku. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta - najprawdopodobniej w trakcie awantury z synem - zaczęła wyrzucać przez okno meble oraz inne przedmioty. Potem wyrzuciła też psa rasy york - relacjonuje policjantka. Maleńki czworonóg nie przeżył upadku z trzeciego piętra. Wśród przedmiotów, które kobieta wyrzuciła przez okno był też pojemnik z suszem roślinnym. Okazało się, że była to marihuana. 45-latka została zatrzymana i trafiła do policyjnego aresztu. Policjanci, pod nadzorem prokuratury, wyjaśniają okoliczności tego, co się stało. Kobiecie grozi do 10 lat więzienia. Jednak jest to wymiar kary nie za zabicie psa, a za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Za zabicie zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem grozi do 5 lat pozbawienia wolności.