"Uderzyła w zaparkowane auta i pojechała dalej". Miała niemal trzy promile alkoholu w organizmie, wiozła dzieci

Z niemal trzema promilami i dziećmi w aucie

To, co się stało widział kierowca, który postanowił ruszyć śladem kobiety. - Wsiadł do swojego auta i udał się w pościg. Na ulicy Kartuskiej zablokował swoim autem możliwość przejazdu kobiecie - relacjonuje policjantka. I dodaje, że gdy otworzył drzwi zatrzymanego auta poczuł silną woń alkoholu. - Z uwagi na to, że miał uzasadnione podejrzenia, że 35-latka jest nietrzeźwa zabrał ze stacyjki kluczyki i poinformował policję - mówi Ekiert. Mundurowi przebadali kobietę alkomatem. Okazało się, że w wydychanym powietrzu miała niemal trzy promile alkoholu. 35-latka nie podróżowała sama. W samochodzie znajdowała się też dwójka dzieci w wieku sześciu i dziesięciu lat. Kobiecie zatrzymano prawo jazdy, a wkrótce zostaną postawione jej zarzuty. Zdarzenie z jej udziałem wyjaśniają policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Legnicy.