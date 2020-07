Włamał się do szkoły, usiadł w ławce i czekał. "Myślał, że spóźnił się na egzamin"

Do szkoły wszedł przez okno na drugim piętrze budynku. Następnie usiadł w jednej z ławek rozstawionych w sali gimnastycznej. I czekał. - Nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania - mówią policjanci. Teraz 19-latkowi grozi do pięciu lat więzienia.

"Myślał, że spóźnił się na egzamin"

19-latek próbując dostać się do szkoły uszkodził okno i metalowe drzwi. Okazało się, że do środka wszedł przez - znajdujące się na wysokości drugiego piętra - okno. - Myślał, że spóźnił się na egzamin. Jednak poza tym nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania - przekazuje policjantka. Po wizycie 19-latka szkoła oszacowała straty na niemal trzy tysiące złotych. On sam usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Grozi mu do pięciu lat więzienia.