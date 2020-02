Prokuratura: prowadził i pisał na telefonie z koleżankami. W wypadku zginęły dwie dziewczynki

10- i 11-latka zginęły. Auto, które wpadło w poślizg i zderzyło się z innym, prowadził 19-latek. Prokuratorzy prowadzący śledztwo w tej sprawie otrzymali opinię biegłego, z której wynika, że młody kierowca w trakcie jazdy pisał na telefonie ze swoim koleżankami.

5 października 2019 roku. Ciemno, deszcz, ślisko na drogach. Po imprezie urodzinowej pod Jaworem na Dolnym Śląsku, trzy dziewczynki miały zostać odwiezione do swoich domów. Bez uprzedzenia rodziców dziewczynek - jak twierdzi rodzina jednej z nich - na kierowcę wybrano 19-letniego brata solenizantki.

Jedna dziewczynka mieszkała po drodze. Wysiadła. Dwie miały dojechać do Legnicy. Ale nigdy do swoich rodzin nie dotarły. Na wjeździe do miasta wydarzyła się tragedia.

19-latek kierujący fiatem punto wpadł w poślizg, przeciął pas zieleni i wjechał na jezdnię po drugiej stronie. Tam zderzył się z prawidłowo jadącym busem i zatrzymał się w przydrożnym rowie.

Akcja ratunkowa była dramatyczna. Jedna z pasażerek fiata - 10-letnia dziewczynka - zginęła na miejscu. Rok starsza koleżanka, w bardzo ciężkim stanie, trafiła do szpitala. Rokowania od samego początku były dalekie od optymistycznych. Przez pięć dni lekarze robili, co w ich mocy, ale 11-latka zmarła.

Po zderzeniu samochód wpadł do rowu lca.pl

Wiadomości wysyłane w trakcie jazdy

Już kilka dni po wypadku, jako jego przyczynę, śledczy wskazali nadmierną prędkość, niedostosowaną do panujących warunków.

Ale ostatnie ustalenia prokuratury rzucają nowe światło na tragedię. A raczej kładą się na nią jeszcze większym cieniem.

- Telefon komórkowy nastoletniego kierowcy został przebadany przez biegłego informatyka. Z opinii biegłego wynika, że w trakcie jazdy kierujący prowadził konwersację za pośrednictwem komunikatora internetowego z trzema koleżankami. W pewnym momencie jedna ze znajomych nadal wysyłała wiadomości, natomiast kontakt ze strony jej rozmówcy się urwał. Pokrywa się to w czasie z godziną wypadku - mówi portalowi tvn24.pl Radosław Wrębiak, szef Prokuratury Rejonowej w Legnicy.

Na polecenie prokuratora, trzy młode kobiety zostały przesłuchane przez policję. Z ich wyjaśnień wynika, że 19-latek miał się spotkać wieczorem z jedną z nich i że rzeczywiście pisali do siebie wiadomości, które w pewnym momencie ustały ze strony kierowcy fiata.

- To uprawdopodobnia wersję, że był kontakt w trakcie jazdy - twierdzi Wrębiak. Ustalenia te obciążają kierowcę i - jak zapowiada prokurator - znajdą odzwierciedlenie w akcie oskarżenia.

W wypadku zginęły dwie dziewczynki lca.pl

Zawiodła komunikacja

Młody mężczyzna również ucierpiał w wypadku. Ale jak dowiedzieliśmy się od członka rodziny jednej ze zmarłych dziewczynek, niespełna tydzień później – 11 października – opuścił szpital i wrócił do domu.

Zanim jednak do tego doszło, prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutu nastoletniemu kierowcy. W praktyce miało to oznaczać, że kiedy stan 19-latka pozwoli na przesłuchanie go, zarzut z automatu powinien zostać mu ogłoszony.

Moment wyjścia ze szpitala należy uznać za taką możliwość. Prokurator Wrębiak zlecił policji monitorowanie stanu zdrowia podejrzanego. Mimo to organy ścigania "upomniały się o niego" dopiero 22 listopada.

Wrębiak przyznał, że prokuratura nie została poinformowana o fakcie opuszczenia szpitala przez podejrzanego. Zapowiedział jednocześnie wdrożenie postępowanie służbowego, które miało wyjaśnić, kto nie dopełnił obowiązków.

– Otrzymałem wyjaśnienia w tym zakresie. Zawiodła komunikacja na linii policjant-prokurator. Konsekwencją dla obu była rozmowa dyscyplinująca z przełożonym. Obaj wyrazili skruchę – informuje prokurator rejonowy w Legnicy.

Utrata pamięci czy linia obrony?

19-latek ostatecznie został doprowadzony do siedziby prokuratury, gdzie został mu ogłoszony zarzut spowodowania wypadku drogowego poprzez umyślne naruszenie zasad ostrożności z nieumyślnym skutkiem w postaci śmierci dwóch dziewczynek.

Podejrzany, u którego doszło do uszkodzenia kory mózgowej, nie ustosunkował się do zarzutu. Twierdzi, że ostatnią rzeczą, jaką pamięta, jest to, że wsiadł do samochodu razem z dziewczynkami i wpisał ich adresy zamieszkania w nawigację. Później - jak zapewnia - ocknął się dopiero w szpitalu.

Śledczy, po zasięgnięciu opinii biegłych lekarzy, będą musieli rozstrzygnąć czy zasłanianie się niepamięcią jest przyjętą linią obrony, czy podejrzany faktycznie utracił pamięć. Werdykt znajdzie się w akcie oskarżenia, który – jak zapowiada prokurator Wrębiak – ma być gotowy do końca lutego.

19-latkowi grozi do ośmiu lat więzienia. Zastosowano wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze – poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz dozór policji.

Prokurator będzie wnioskował o karę bezwzględnego pozbawienia wolności.

ib

Źródło: TVN24 Wrocław