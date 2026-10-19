Wrocław Tysiące porcji narkotyków i 180 tysięcy złotych w gotówce. Siedem osób w areszcie Oprac. Svitlana Kucherenko |

Tysiące porcji narkotyków i 180 tysięcy złotych w gotówce. Siedem osób zatrzymanych Źródło wideo: Dolnośląska policja Źródło zdj. gł.: KMP w Legnicy

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Policjanci z Legnicy i Wrocławia przez kilkanaście miesięcy rozpracowywali grupę, której członkowie mieli zajmować się handlem narkotykami i kradzieżami samochodów. W środę 14 października policjanci dokonali zatrzymań równocześnie pod kilkoma adresami na terenie Legnicy oraz na terenie Portu Lotniczego we Wrocławiu.

"Łącznie w ręce policjantów trafiło siedem osób. Sześć z nich jest podejrzanych o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej. Wśród nich znalazły się dwie kobiety w wieku 55 i 29 lat oraz czterech mężczyzn w wieku 58, 36, 30 i 20 lat" - informuje nadkomisarz Jagoda Ekiert, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Kontrterroryści wkroczyli do mieszkań podejrzanych o udział w narkotykowym procederze Źródło zdjęcia: KMP w Legnicy

Cztery osoby zostały zatrzymane w Legnicy, natomiast trzy kolejne (dwóch mężczyzn i kobieta) na terenie Portu Lotniczego we Wrocławiu, kiedy wracały z zagranicznego wypoczynku.

Metamfetamina, marihuana i sporo gotówki

Podczas przeszukań policjanci znaleźli blisko pięć tysięcy porcji metamfetaminy i ponad 1,5 tysiąca porcji marihuany o czarno-rynkowej wartości 140 tysięcy złotych. Funkcjonariusze znaleźli także przedmioty służące do konfekcjonowania narkotyków, 180 tysięcy złotych w gotówce, złoto, samochód oraz dokumentację dotyczącą mienia o wartości przekraczającej dwa miliony złotych.

180 tysięcy złotych w gotówce Źródło zdjęcia: KMP w Legnicy

Znaleziono części samochodowe

W miejscach przeszukań śledczy natrafili również na akcesoria samochodowe: liczniki, lampy, moduły elektryczne, urządzenia do wykrywania sygnałów GPS/GSM oraz sprzęt służący do pokonywania zabezpieczeń w pojazdach.

Częśći od skradzionych aut Źródło zdjęcia: KMP w Legnicy

"W toku prowadzonych czynności policjanci zgromadzili również materiał dowodowy pozwalający na powiązanie jednego z zatrzymanych mężczyzn z kradzieżami dwóch luksusowych samochodów Mercedesa oraz Audi Q5, do których doszło na terenie powiatów legnickiego i lubińskiego, wskutek czego powstały straty na ponad 300 tysięcy złotych" - informuje policja.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Sąd zastosował wobec wszystkich siedmiu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Za udział w grupie przestępczej grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.