Tysiące porcji narkotyków i 180 tysięcy złotych w gotówce. Siedem osób w areszcie
Policjanci z Legnicy i Wrocławia przez kilkanaście miesięcy rozpracowywali grupę, której członkowie mieli zajmować się handlem narkotykami i kradzieżami samochodów. W środę 14 października policjanci dokonali zatrzymań równocześnie pod kilkoma adresami na terenie Legnicy oraz na terenie Portu Lotniczego we Wrocławiu.
"Łącznie w ręce policjantów trafiło siedem osób. Sześć z nich jest podejrzanych o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej. Wśród nich znalazły się dwie kobiety w wieku 55 i 29 lat oraz czterech mężczyzn w wieku 58, 36, 30 i 20 lat" - informuje nadkomisarz Jagoda Ekiert, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.
Cztery osoby zostały zatrzymane w Legnicy, natomiast trzy kolejne (dwóch mężczyzn i kobieta) na terenie Portu Lotniczego we Wrocławiu, kiedy wracały z zagranicznego wypoczynku.
Metamfetamina, marihuana i sporo gotówki
Podczas przeszukań policjanci znaleźli blisko pięć tysięcy porcji metamfetaminy i ponad 1,5 tysiąca porcji marihuany o czarno-rynkowej wartości 140 tysięcy złotych. Funkcjonariusze znaleźli także przedmioty służące do konfekcjonowania narkotyków, 180 tysięcy złotych w gotówce, złoto, samochód oraz dokumentację dotyczącą mienia o wartości przekraczającej dwa miliony złotych.
Znaleziono części samochodowe
W miejscach przeszukań śledczy natrafili również na akcesoria samochodowe: liczniki, lampy, moduły elektryczne, urządzenia do wykrywania sygnałów GPS/GSM oraz sprzęt służący do pokonywania zabezpieczeń w pojazdach.
"W toku prowadzonych czynności policjanci zgromadzili również materiał dowodowy pozwalający na powiązanie jednego z zatrzymanych mężczyzn z kradzieżami dwóch luksusowych samochodów Mercedesa oraz Audi Q5, do których doszło na terenie powiatów legnickiego i lubińskiego, wskutek czego powstały straty na ponad 300 tysięcy złotych" - informuje policja.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Sąd zastosował wobec wszystkich siedmiu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Za udział w grupie przestępczej grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.