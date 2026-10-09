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"To tylko głupi żart". Nastolatka odpowie za niepokojące treści w sieci

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Nastolatka z Legnicy wysyłała niepokojące wiadomości
Kierwiński apeluje do rodziców i uczniów: nie bądźmy obojętni
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: maoyunping/Shutterstock
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Nastolatka z Legnicy odpowie przed sądem po tym, jak za pośrednictwem komunikatora internetowego rozesłała niepokojące wiadomości. Choć tłumaczyła, że był to żart, policja podkreśla, że każde zgłoszenie dotyczące możliwego zagrożenia jest traktowane poważnie.

W piątek rano Komenda Miejska Policji w Legnicy zatrzymała 16-latkę z Legnicy podejrzaną o umieszczenie za pośrednictwem komunikatora internetowego posta zawierającego groźby karalne.

"Nastolatka oświadczyła, że w ten sposób chciała zrobić tylko żart. Ta sytuacja może mieć jednak poważne konsekwencje. Decyzje w jej sprawie podejmie teraz sąd rodzinny" - poinformowała dolnośląska policja.

Policjanci podkreślają, że są obecni w rejonie wszystkich placówek oświatowych i reagują natychmiast na każde zagrożenie oraz pojawiające się na bieżąco informacje.

"Żadne z takich zgłoszeń nie będzie lekceważone! Przypominamy, że nie jesteście anonimowi w internecie!" - poinformował w mediach społecznościowych Urząd Miasta w Legnicy.

Magistrat przypomniał również, że każde działanie, które wywołuje poczucie zagrożenia niesie za sobą poważne konsekwencje prawne. "Nie ma żadnej taryfy ulgowej dla niepełnoletnich za podsycanie paniki i straszenie rówieśników" - podkreślono.

W komunikacie zwrócono się także do rodziców z apelem o większą uwagę na aktywność dzieci w sieci i rozmowy dotyczące odpowiedzialnego korzystania z internetu.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
LegnicaWojewództwo dolnośląskie
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