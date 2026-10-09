"To tylko głupi żart". Nastolatka odpowie za niepokojące treści w sieci
W piątek rano Komenda Miejska Policji w Legnicy zatrzymała 16-latkę z Legnicy podejrzaną o umieszczenie za pośrednictwem komunikatora internetowego posta zawierającego groźby karalne.
"Nastolatka oświadczyła, że w ten sposób chciała zrobić tylko żart. Ta sytuacja może mieć jednak poważne konsekwencje. Decyzje w jej sprawie podejmie teraz sąd rodzinny" - poinformowała dolnośląska policja.
Policjanci podkreślają, że są obecni w rejonie wszystkich placówek oświatowych i reagują natychmiast na każde zagrożenie oraz pojawiające się na bieżąco informacje.
"Żadne z takich zgłoszeń nie będzie lekceważone! Przypominamy, że nie jesteście anonimowi w internecie!" - poinformował w mediach społecznościowych Urząd Miasta w Legnicy.
Magistrat przypomniał również, że każde działanie, które wywołuje poczucie zagrożenia niesie za sobą poważne konsekwencje prawne. "Nie ma żadnej taryfy ulgowej dla niepełnoletnich za podsycanie paniki i straszenie rówieśników" - podkreślono.
W komunikacie zwrócono się także do rodziców z apelem o większą uwagę na aktywność dzieci w sieci i rozmowy dotyczące odpowiedzialnego korzystania z internetu.