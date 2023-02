Większość zarabia minimalną krajową, zdecydowali się na strajk. Urząd: żądania nierealne do spełnienia

Spór zbiorowy pomiędzy pracownikami placówek pomocy społecznej a władzami miasta trwa od czerwca 2022 roku. Został on poprzedzony - jak podkreślali pracownicy MOPS w liście otwartym do mieszkańców Legnicy - petycjami, wystąpieniami i protestami, w których "wyrażano obawy dotyczące niedofinansowania sfery pomocy społecznej". Jednak prezydent Tadeusz Krzakowski, jak twierdzą autorzy listu, konsekwentnie odmawiał podjęcia z nimi dialogu.

Żądają podwyżek

Praca całego sektora została sparaliżowana

Realia od poniedziałkowego poranku w Legnicy wyglądają następująco: zamknięte wszystkie miejskie żłobki, zamknięte schronisko dla bezdomnych, nieczynny klub seniora, zamknięte wszystkie oddziały MOPS. Wstrzymano wypłaty zasiłków. Podopiecznych nie odwiedzą opiekunowie socjalni. Oba domy opieki społecznej i Dom Samotnej Matki sprawują opiekę nad podopiecznymi w bardzo ograniczonym zakresie. Pracownicy wystosowali prośbę do bliskich pacjentów, aby na czas strajku zabrać ich do domu, albo pomagać na miejscu w pielęgnacji czy karmieniu. Można powiedzieć, że praca całego sektora została sparaliżowana.

Co na to legnicki magistrat? Rzecznik prezydenta niezmiennie powtarza, że żądania pracowników placówek socjalnych są nierealne do spełnienia. Kwoty przewyższają możliwości urzędu - słyszymy.

- Były prowadzone rozmowy z dyrekcją DPS-u i MOPS-u. One niestety zakończyły się fiaskiem. No i w tej chwili mamy ten strajk. Oczywiście dalej urząd miasta liczy na to, że związki zawodowe również zaproponują i wypracują jakiś kompromis, który będzie do zaakceptowania również i dla budżetu miasta - mówi Piotr Seifert, rzecznik prasowy prezydenta Legnicy.