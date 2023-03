Legnica. Żłobki znów będą działać, MOPS wraca do pracy. Podpisane porozumienie, będą podwyżki

czytaj dalej

Jeśli minister Przemysław Czarnek chce utajniać jakieś informacje, to powinien przenieść się do sektora prywatnego, a nie zajmować się pieniędzmi publicznymi - mówiła w piątek w Sejmie Katrzyna Lubnauer (KO). Wraz z Krystyną Szumilas (KO) domaga się od szefa MEiN informacji na temat aneksów do umów dotyczących programu willa plus, w ramach którego wielomilionowe dotacje trafiły do fundacji powiązanych z PiS. Resort przekonuje, że "wszystko jest transparentne".