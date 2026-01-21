Dwa psy przywiązane do płotu schroniska i zostawione na mrozie

Do zdarzenia doszło w Legnicy (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Maps

W poniedziałek, 19 stycznia, około godziny 15.30 małżeństwo spacerujące z psem przez las zauważyło dwa psy, które były przywiązane przy płocie na samym końcu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy. Były pozostawione na mrozie, bez opieki, w miejscu niewidocznym dla kamer.

- Podeszli do tych psiaków, ale mniejsza suczka się bała i wyślizgnęła się z szelek - relacjonuje tvn24.pl Danuta Krawczyk zastępca kierownika Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy.

Spacerowicze zaprowadzili jednego z psów do ochroniarza w schronisku, który umieścił go w odpowiednim boksie. Drugiego, mimo poszukiwań, nie udało się od razu odnaleźć.

- Wieczorem dostałam informację od pana z ochrony, że trafił do nas pies odłowiony przez straż miejską - dodaje Danuta Krawczyk.

Okazało się, że był to ten pies, który wcześniej został przywiązany do ogrodzenia i uciekł.

Dwa psy porzucone pod płotem legnickiego schroniska Źródło: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy

Oba trafiły do schroniska w dobrym stanie, są zadbane i oswojone z ludźmi.

- Starsza suczka ma około ośmiu lat, natomiast piesek ma około siedmiu lat. Są bardzo emocjonalnie ze sobą związane - opowiada zastępczyni kierownika.

Psy znają podstawowe komendy, są łagodne i przyjazne.

Porzucone na mrozie

Schronisko znajduje się w lesie, gdzie zimą jest znacznie chłodniej niż w mieście. - U nas zawsze jest o trzy stopnie mniej. Gdyby nikt tych zwierząt nie znalazł, one by tam zamarzły - podkreśla Krawczyk.

Nie wiadomo, kto porzucił psy. Kamera monitoringu nie obejmuje miejsca, w którym je zostawiono. - Lepiej byłoby, gdyby ktoś normalnie przyszedł i powiedział, że nie może się już nimi opiekować, niż tak je zostawiać pod płotem - dodaje.

Dwa psy zostawione pod płotem schroniska Źródło: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy

Schronisko szuka właścicieli psów

- Nie zgłaszaliśmy na razie nigdzie tej sprawy, tylko ogłosiliśmy na naszej stronie. Może ktoś rozpoznaje te psy czy je widział. Czekamy na odzew - dodaje Krawczyk.

Rozwiń

