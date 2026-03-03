Piotruś zmarł, Filip był ciężko ranny. Wyrok dla rodziców

Do zdarzenia doszło w miejscowości Przemków Źródło: Google Maps

Sąd Okręgowy w Legnicy we wtorek ogłosił wyrok w sprawie rodziców z Przemkowa oskarżonych o znęcanie się nad dwoma małoletnimi synami. Ojciec dzieci, Marcin G., został skazany na 30 lat pozbawienia wolności, natomiast matka, Monika M., na rok i sześć miesięcy więzienia.

Lekarze powiadomili prokuraturę

Pod koniec lutego 2024 r. do szpitala w Głogowie trafił 2,5-miesięczny chłopiec z ciężkimi obrażeniami głowy i klatki piersiowej. Początkowo rodzice tłumaczyli, że dziecko zachłysnęło się pokarmem, jednak badania wykazały poważne urazy wskazujące na przemoc. Lekarze powiadomili prokuraturę, a śledztwo ujawniło, że zarówno niemowlę, jak i jego 1,5-roczny brat byli regularnie bici, kopani, rzucani o łóżko i pozostawiani bez opieki.

Młodszy chłopiec, któremu w pieczy zastępczej zmieniono imię na Piotr, zmarł w maju z powodu rozległych obrażeń czaszkowo‑mózgowych. Starszy brat doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu - jego rozwój zatrzymał się na poziomie sześciomiesięcznego dziecka.

Akt oskarżenia

Rodziców - Marcina G. i Monikę M. - zatrzymano 4 marca. 41-letni obecnie Marcin G. został oskarżony o znęcanie się nad dziećmi i doprowadzenie do śmierci młodszego z nich. Śledczy określili to przestępstwo jako zabójstwo w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie.

Jak ustalono, Marcin G. - mimo wcześniejszego leczenia się z powodu choroby psychicznej (wiele lat wcześniej) - był poczytalny w momencie popełnienia przestępstwa.

Matka dzieci - 36-letnia Monika M. - została oskarżona o znęcanie nad chłopcami poprzez krzyczenie na małoletnich, uderzanie dłonią, zaniedbywanie ich potrzeb rozwojowych, a nadto wielokrotne pozostawianie chłopców bez opieki w miejscu zamieszkania, co naraziło ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Śledczy uznali, że kobieta poprzez zaniechanie, pomagała ojcu w znęcaniu się nad dziećmi i zabójstwie Marcinka.

