Spędził 23 lata na fermie drobiu. Małżeństwo odpowie za zmuszanie go do pracy

Prokuratura w Legnicy (Dolny Śląsk) oskarżyła Jana i Alicję Ś. o handel ludźmi. Według śledczych starsze małżeństwo, wykorzystując bezradność obywatela Rosji, zmuszało go do pracy na fermie drobiu. Przez 23 lata.

Jak powiedziała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy prokurator Lidia Tkaczyszn, małżeństwo Ś. zostało oskarżone o to, że "przechowywali obywatela Rosji, wykorzystując jego krytyczne położenie i stan bezradności, w celu świadczenia przez niego pracy na fermie drobiu". Jak wyjaśniła prokurator, "przechowywanie" to jedna z kodeksowych form handlu ludźmi.

23 lata na fermie

- Gdy armia ta opuściła Polskę, on nie wrócił do swojego kraju i podejmował nielegalnie dorywcze prace u różnych osób, by ostatecznie trafić na fermę drobiu do małżeństwa Ś. - mówiła prokurator.