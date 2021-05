Przestraszył się i zaczął uciekać, zatrzymały go betonowe płyty

Zatrzymał się "po kilkunastu minutach szaleńczej jazdy"

W trakcie ucieczki kierowca opla - jak informuje policja - jechał między innymi pod prąd, a także po chodniku, po pasie zieleni, nie stosował się do znaków i sygnalizacji świetlnej. - W końcu, po kilkunastu minutach szaleńczej jazdy, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w leżące na jednej z posesji elementy betonowe - przekazuje Ekiert. To wtedy policjanci zatrzymali siedzącego za kierownicą 45-latka. Mężczyzna miał być agresywny i nie wykonywać poleceń wydawanych przez mundurowych. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca był trzeźwy. - Okazało się, że uciekinier nie miał prawa jazdy i wystraszył się policji, dlatego nie zatrzymał się do kontroli - opisuje policjantka.

Jechał przywłaszczonym autem

45-latek został przewieziony do komendy policji. To tam - w trakcie wykonywanych z nim czynności - zgłosił się mieszkaniec Legnicy, który chciał zgłosić przywłaszczenie opla. Okazało się, że to ten sam samochód, którym zatrzymany uciekał przed stróżami prawa. Za niezatrzymanie się do kontroli i przywłaszczenie pojazdu 45-latkowi grozi teraz do pięciu lat pozbawienia wolności.