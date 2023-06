Legnica. Pracownicy palmiarni i miejska ogrodnik oskarżeni o znęcanie nad zwierzętami

Papugi, małpy i żółwie z Palmiarni Miejskiej w Legnicy przetrzymywane były w fatalnych warunkach, przez co wiele z nich zachorowało - stwierdziła prokuratura. W poniedziałek do Sądu Rejonowego w Legnicy trafił akt oskarżenia w tej sprawie. Za znęcanie nad zwierzętami odpowiedzą miejska ogrodnik, dwie kierowniczki placówki oraz weterynarz, który miał opiekować się zwierzętami.

W sumie padło 30 zwierząt

- Dwa pomieszczenia gospodarcze, do których przeniesiono zwierzęta, były małe, zawilgocone i zagrzybione, miały ograniczony dostęp do światła słonecznego, nie posiadały odpowiedniej wentylacji. Nie było możliwości utrzymania tam stałej temperatury i wilgotności powietrza, a tym bardziej różnicowania warunków klimatycznych zależnych od potrzeb gatunkowych konkretnych zwierząt. Pomieszczenia dogrzewano grzejnikami - przekazała Lidia Tkaczyszyn z Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Pomimo złych warunków bytowania zwierząt, przyjmowane były do palmiarni kolejne. Od lutego 2020 roku do listopada 2021 roku w sumie padło 30 sztuk. W końcu w 2022 roku zdecydowano o interwencyjnym przekazaniu zwierząt ogrodowi zoologicznemu w Poznaniu.

Oskarżony weterynarz

Wśód oskarżonych jest weterynarz Witold Z., który miał pod opieką zwierzęta. To on dwa razy w tygodniu miał kontrolować stan zdrowia i leczyć zwierzęta.

- Choć we wrześniu 2021 roku wskazał w protokole, że w związku ze zwiększeniem liczby zachorowań papug należy przypuszczać, że główną przyczyną są złe warunki bytowania, które doprowadziły do widocznego pogorszenia dobrostanu ptaków i małp, to nie podnosił zastrzeżeń, co do stanu zdrowia zwierząt, jak i nie kwestionował tego, że zostały przeniesione do pomieszczeń, które nie spełniały żadnych wymogów gatunkowych oraz nie wyegzekwował swoich zaleceń - przekazuje ustalenia śledczych.