Podłożył ogień, spłonął sklep. Zatrzymano 31-latka
Do pożaru sklepu doszło w sobotę, 17 października około godziny 12.25 na ulicy Orzeszkowej w Legnicy.
"Sytuacja była szczególnie niebezpieczna ze względu na charakter obiektu oraz obecność wewnątrz klientów i pracowników. Strażacy przystąpili do gaszenia ognia, a policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i zaangażowali się w działania związane z ewakuacją" - informuje policja w Legnicy.
Ewakuacja była konieczna również w sąsiadującej placówce medycznej. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał.
Według ustaleń biegłych, ogień został podłożony w zewnętrznej części magazynowej sklepu, bezpośrednio w sąsiedztwie zaworu instalacji gazowej. Wysoka temperatura doprowadziła do uszkodzenia elementów instalacji, a w konsekwencji do jej rozszczelnienia i uwolnienia gazu.
Zatrzymano 31-latka
Po przeanalizowaniu okoliczności pożaru oraz weryfikacji uzyskanych informacji, policjantom udało się wytypować potencjalnego sprawcę. Okazał się nim 31-latek bez stałego miejsca pobytu.
Działania policjantów doprowadziły do jego zatrzymania. "W chwili zatrzymania 31-latek znajdował się pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Badanie alkomatem wykazało 1,2 promila alkoholu w jego organizmie" - dodaje policja.
Zarzuty i areszt po pożarze
Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.
Za zarzucany czyn mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.