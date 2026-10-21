Podłożył ogień, spłonął sklep. Zatrzymano 31-latka

Sklep stanął w ogniu, doszło do uwolnienia gazu Źródło wideo: KMP w Legnicy Źródło zdj. gł.: KMP w Legnicy

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Do pożaru sklepu doszło w sobotę, 17 października około godziny 12.25 na ulicy Orzeszkowej w Legnicy.

"Sytuacja była szczególnie niebezpieczna ze względu na charakter obiektu oraz obecność wewnątrz klientów i pracowników. Strażacy przystąpili do gaszenia ognia, a policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i zaangażowali się w działania związane z ewakuacją" - informuje policja w Legnicy.

Miał podpalić sklep w Legnicy Źródło zdjęcia: KMP w Legnicy

Ewakuacja była konieczna również w sąsiadującej placówce medycznej. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał.

Według ustaleń biegłych, ogień został podłożony w zewnętrznej części magazynowej sklepu, bezpośrednio w sąsiedztwie zaworu instalacji gazowej. Wysoka temperatura doprowadziła do uszkodzenia elementów instalacji, a w konsekwencji do jej rozszczelnienia i uwolnienia gazu.

Zatrzymano 31-latka

Po przeanalizowaniu okoliczności pożaru oraz weryfikacji uzyskanych informacji, policjantom udało się wytypować potencjalnego sprawcę. Okazał się nim 31-latek bez stałego miejsca pobytu.

Podpalił sklep i doprowadził do rozszczelnienia instalacji gazowej Źródło zdjęcia: KMP w Legnicy

Działania policjantów doprowadziły do jego zatrzymania. "W chwili zatrzymania 31-latek znajdował się pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Badanie alkomatem wykazało 1,2 promila alkoholu w jego organizmie" - dodaje policja.

Zarzuty i areszt po pożarze

Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

Za zarzucany czyn mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.