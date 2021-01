Potrącił siedmiolatkę, uciekł i podpalił auto. Dziewczynka zmarła w szpitalu

Do tragicznego wypadku doszło popołudniu 8 stycznia na przejściu dla pieszych na ulicy Chojnowskiej w Legnicy. - Z ustaleń pracujących na miejscu funkcjonariuszy wynikało, że kierujący volkswagenem na oznakowanym przejściu dla pieszych nie ustąpił pierwszeństwa przechodniom i potrącił siedmioletnią dziewczynkę – informował wówczas Przemysław Ratajczyk z biura prasowego dolnośląskiej policji. Mężczyzna nawet się nie zatrzymał, by sprawdzić, co stało się z dziewczynką i odjechał z miejsca zdarzenia. Po wypadku dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Walka o życie dziewczynki trwała kilkanaście dni. Teraz prokuratorzy otrzymali informację o jej śmierci.