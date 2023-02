Piesza na pasach, kierowca się nie zatrzymał i przyspieszył. Za nim jechali policjanci

Do zdarzenia doszło w środę (8 lutego). Policja prowadziła wówczas działania pod nazwą "Niechronieni Uczestnicy Ruchu drogowego - Bezpieczna Legnica". Funkcjonariusze - jak relacjonują - zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w obrębie przejść dla pieszych.

Na przejściu dla pieszych kobieta. Kierowca się nie zatrzymał i przyspieszył

Funkcjonariusze byli świadkami wykroczenia kierowcy, który nie ustąpił pierwszeństwa przechodzącej przez przejście dla pieszych kobiecie, mimo że ta była już na pasach. Wszystko nagrał wideorejestrator w policyjnym wozie. - Jak widać na nagraniu, pojazdy jadące z naprzeciwka zatrzymały się, by przepuścić pieszą, natomiast kierujący przyspieszył, nie mając zamiaru się zatrzymać - opisuje mł. asp. Anna Tersa z policji w Legnicy.

Policjanci ruszyli za mężczyzną i zatrzymali go do kontroli drogowej. - Nałożyli na niego mandat w kwocie 1500 złotych, a do jego indywidualnego konta zostało dopisanych 15 punktów karnych - przekazuje policjantka.