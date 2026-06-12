Wrocław Opublikował nagranie z interwencji i znieważył policjanta. Jest wyrok Oprac. Svitlana Kucherenko |

Opole Lubelskie. Odpowie za znieważenie policjantów. Zabrali ją do aresztu Źródło wideo: KPP Opole Lubelskie Źródło zdj. gł.: KMP w Legnicy

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Do zdarzenia doszło 10 lutego 2026 roku w Legnicy. Mężczyzna opublikował na Facebooku nagranie z policyjnej interwencji, na którym widać umundurowanego funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji. Do filmu dodał wulgarny komentarz skierowany do policjanta. Oprócz tego zarzucił mu niewłaściwe zachowanie, czym naraził go na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zawodu policjanta oraz mógł poniżyć go w opinii publicznej.

Znieważył policjanta w sieci Źródło zdjęcia: KMP w Legnicy

Sąd ukarał autora wpisu

Sprawa trafiła do sądu. "Po przeprowadzeniu postępowania sąd uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu. Sąd wymierzył oskarżonemu karę grzywny w wysokości 150 stawek dziennych po 10 złotych każda. Ponadto orzekł nawiązkę w kwocie 1000 złotych na rzecz pokrzywdzonego policjanta" - opisuje kom. Jagoda Ekiert z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Sąd ukarał autora wpisu Źródło zdjęcia: KMP w Legnicy

Policjantka przypomina, że publikowanie wizerunku policjantów w mediach społecznościowych bez ich zgody może naruszać obowiązujące przepisy prawa. Niedopuszczalne jest również zamieszczanie treści znieważających funkcjonariuszy lub pomawiających ich o działania, które mogą podważyć zaufanie do nich jako przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.

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