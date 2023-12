Ranił dwie osoby, w tym jedną ciężko. Uszkodził też pięć samochodów

Policjanci w Legnicy zatrzymali 30-latka, który w nocy uszkodził pięć samochodów przy ulicy Złotego Florena. Funkcjonariusze ustalili, że ten sam mężczyzna miał tej samej nocy ciężko ranić nożem dwie osoby. Jedna z nich trafiła w ciężkim stanie do szpitala.

Nożownik wpadł w ręce policji w niedzielę rano. Zakrwawiony mężczyzna biegał z nożem po klatce schodowej jednego z budynków i dobijał się do drzwi jego mieszkańców. 30-latek został obezwładniony i trafił do aresztu. Policjanci prowadzili czynności w sprawie uszkodzenia zaparkowanych samochodów. - W toku czynności okazało się, że mężczyzna w nocy ranił dwie osoby. Jedna z nich w stanie ciężkim trafiła do szpitala - przekazuje komisarz Jagoda Ekiert z legnickiej komendy miejskiej.