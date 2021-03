Nie żyje dziewięciomiesięczny Szymon. Ojciec zostaje w areszcie, matka wychodzi na wolność

On podejrzany o zabójstwo, ona o znęcanie się nad niemowlęciem

Sąd apelacyjny: ojciec zostaje w areszcie, matka wychodzi na wolność

Prokuratorzy zawnioskowali do sądu o zastosowanie wobec rodziców Szymona środków zapobiegawczych w postaci trzymiesięcznych aresztów. A sąd do wniosku się przychylił. W marcu areszt tymczasowy dobiegał końca, dlatego śledczy wystąpili do sądu z wnioskiem o jego przedłużenie. Sąd Okręgowy w Legnicy zdecydował, że rodzice chłopca powinny pozostać za kratami. Jednak ich obrońcy na taką decyzję złożyli zażalenie. To rozpatrywał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. I o ile nie miał wątpliwości, że 46-latek powinien być wciąż tymczasowo aresztowany, to w przypadku matki Szymona podjął inną decyzję niż sąd pierwszej instancji. - Sąd apelacyjny uchylił środek zapobiegawczy, wobec matki chłopca, w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy i zmienił go na dozór policji, konieczność zawiadomienia o zamiarze wyjazdu i terminie powrotu, a także zakaz kontaktowania się ze świadkami w sprawie - przekazuje Małgorzata Lamparska z Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Skąd taka decyzja? Jak mówi Lamparska, sąd uznał, że na tym etapie postępowania nie został wykazany wysoki stopień uprawdopodobnienia sprawstwa matki zmarłego chłopca.