Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Nie widzieli się od ponad pół roku. Saba mogła odwiedzić swojego opiekuna w szpitalu

Pan Jarosław z pieskiem Sabą na Oddziale Medycyny Paliatywnej w legnickim szpitalu
Pacjent Oddziału Paliatywnego w Legnicy spotkał się z pupilem Sabą
Źródło: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy wprowadzono pilotaż, który umożliwia pacjentom oddziału medycyny paliatywnej spotkania z ich zwierzętami. Z tej możliwości skorzystał pan Jarosław, którego w Wigilię i Nowy Rok odwiedziła rodzina wraz z psem Sabą. - Chcemy, aby pacjenci w naszym szpitalu nie czuli się samotni - wyjaśnia lekarz kierujący oddziałem.

W Wigilię i Nowy Rok w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy jednego z pacjentów oddziału medycyny paliatywnej odwiedziła rodzina wraz z jego ukochaną suczką Sabą. Było to ich pierwsze spotkanie od ponad pół roku.

Pan Jarosław, który od dłuższego czasu przebywa na oddziale, nie mówi, ale jak przyznaje personel - jego reakcja na wiadomość o możliwości spotkania z pupilem była natychmiastowa.

To powinno być gwarantowane ustawowo. Chodzi o wizytę czworonoga w szpitalu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

To powinno być gwarantowane ustawowo. Chodzi o wizytę czworonoga w szpitalu

Agata Daniluk

- Jak powiedziałem, że będzie taka możliwość to dawno nie widziałem tak szczęśliwego człowieka. Była niesamowita radość w jego oczach, bo on nie mówi, ale się bardzo cieszył. Od razu prosił o zadzwonienie do siostry, żeby przeprowadziła psa i nie zapomniała. Było to coś niesamowitego i wzruszającego - mówi tvn24.pl dr Mariusz Końka, lekarz kierujący Oddziałem Medycyny Paliatywnej Wojewódzkiego Szpitalu Specjalistycznego w Legnicy.

Pan Jarosław z Sabą
Pan Jarosław z Sabą
Źródło: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Wizyta odbyła się zgodnie z wytycznymi w krótkim, 15-minutowym czasie, aby nie stresować zwierzęcia. Mimo to jej efekt był zauważalny gołym okiem.

- Same odwiedziny, kiedy była Saba, były wzruszające. Wskoczyła, była u niego na łóżku i stan pacjenta się znacznie poprawił, przynajmniej psychicznie - wspomina.

Pan Jarosław z Sabą w szpitalu
Pan Jarosław z Sabą w szpitalu
Źródło: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Pacjenci mogą spotykać się ze swoimi zwierzętami

Decyzja o umożliwieniu wizyt zwierząt zapadła na poziomie dyrekcji szpitala, co potwierdza również rzecznik placówki. - Zrobiliśmy to specjalnie na święta, jak również na Nowy Rok - informuje Krzysztof Maciejak, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitalu Specjalistycznego w Legnicy. 

Odwiedziny będą możliwe tylko na tych oddziałach, na których można zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa. Zwierzęta muszą być zdrowe, zaszczepione i spokojne, aby ich obecność nie stwarzała ryzyka dla innych chorych. Nie jest to pierwsza sytuacja, w której legnicki szpital docenia terapeutyczną rolę zwierząt.

- 20 lat temu, jak rozpoczynałem tu pracę mieliśmy też psa nowofundlanda z fundacji, który przychodził i nam pomagał w rehabilitacji pacjentów. Mieliśmy też kiedyś kota, od tej fundacji, z którą współpracowaliśmy i wiem, że koty też uczestniczą w procesach leczenia - opowiada dr Końka.

Zwierzęta w procesie leczenia

Pacjenci oddziału medycyny paliatywnej często spędzają w szpitalu długie miesiące, a kontakt z ukochanym zwierzęciem może dać im poczucie normalności.

- Pacjenci leżą ze swoimi myślami, ze swoją chorobą, daleko od swojego pupila, który często trafia pod opiekę rodziny, bliskich, ale nie jest to jego pan. Uważam, że to powinno być częściej praktykowane, zwłaszcza na takich oddziałach przewlekłych, paliatywnych, hospicjach, bo tu najdłużej pacjenci leżą - mówi nam lekarz.

Pan Jarosław z Sabą
Pan Jarosław z Sabą
Źródło: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Szpital zapowiada, że program będzie kontynuowany i - jak podkreśla Końka - jest otwarty na współpracę z fundacjami lub schroniskami.

- Ta fundacja z którą współpracowaliśmy już nie działa, ale jeżeli byłaby jakaś fundacja czy stowarzyszenie, które proponowałoby takie działania to jak najbardziej bylibyśmy zainteresowani - dodaje lekarz kierujący oddziałem.

Klatka kluczowa-66488
Zwierzę nie jest wrogiem pacjenta, tylko członkiem rodziny - Fakty
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: SK/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Udostępnij:
TAGI:
LegnicaSzpitalWojewództwo dolnośląskie
Czytaj także:
Dunajec
Weszła za psem na zamarzniętą rzekę. Wołanie o pomoc usłyszał strażak
Kraków
imageTitle
Gauff sprostała roli faworytki. Pewnym krokiem weszła do drugiej rundy
Najnowsze
Zimowa pogoda w Bieszczadach
Mroźno i wietrznie. Gdzie pogoda jest groźna
METEO
Pamięć RAM
"Bezprecedensowy" niedobór pamięci. Giganci zwiększają produkcję
BIZNES
Pies błąkał się po ulicach Środy Wielkopolskiej
"Nie bądźmy obojętni". Po ulicy biegał zziębnięty pies
Poznań
Ciała małżeństwa odkryto w domu na terenie Ursusa
Ciała odnaleziono w wychłodzonym domu. "Kategorycznie odmawiali pomocy"
Alicja Glinianowicz
imageTitle
Oto kolejna rywalka Świątek. Polka wie, jak z nią wygrywać
EUROSPORT
Żarłacz tępogłowy
Trzy ataki rekinów w 24 godziny. Nastolatek w stanie krytycznym
METEO
Donald Trump
Minister finansów o groźbach Trumpa: odpowiedź musi być jednoznaczna
BIZNES
Ucieczka przed kontrolą drogową
Uciekał przed policją. Zderzył się z ciężarówką. Nagranie
WARSZAWA
Grenlandia - Dania - USA. Flaga Grenlandii w Danii
Do czego doprowadziłoby zajęcie Grenlandii? Większość Amerykanów nie ma wątpliwości
Świat
Kierujący rowerem miał ponad promil alkoholu w organizmie
Pijany jechał przez śnieg na rowerze. Po alkohol
Lublin
Elon Musk
Elon Musk z "niepoważnym żądaniem"
BIZNES
Strzelanina w Czechach
Strzelanina w Czechach. Zabici i ranni
Świat
Chełmno. Miejsce śmierci matki i trójki dzieci wskutek zatrucia tlenkiem węgla
Śmierć matki i trójki dzieci. Współwłaścicielka domu aresztowana
Kujawsko-Pomorskie
Mężczyzna był skazany za zabójstwo, do którego doszło w 2022 roku (zdjęcie zrobione po zatrzymaniu)
"Tatuś bawi się w chowanego". Dziecko pokazało, gdzie ukrył się skazany
Łódź
shutterstock_1930963658_1
Ponad 50 tysięcy recept. Kto najczęściej sięga po tę formę antykoncepcji?
Zdrowie
imageTitle
Skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w lotach
EUROSPORT
shutterstock_2633111805
Wiceminister zabiera głos w sprawie przejęcia dużej sieci sklepów
BIZNES
smartfon dziecko nastolatek shutterstock_2153294761
Chatbot kolegą dziecka? Rodzice powinni na to zwrócić uwagę
Polska
imageTitle
Polski dzień w Australian Open. Pięcioro Biało-Czerwonych z awansem
EUROSPORT
Ranny myszołów zaufał strażnikom
Myszołów potrzebował pomocy. "Ze stoickim spokojem pozwolił umieścić się w transporterze"
WARSZAWA
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Hennig-Kloska
List i propozycja od jednej z kandydatek. Wiemy, jak zareagował Hołownia
Patryk Michalski
Kierowcy przewozili za dużo pasażerów
O trzech za dużo na pokładzie i trzy miesiące bez prawka
Rzeszów
imageTitle
"Zardzewiała" Świątek. Ma nad czym pracować
EUROSPORT
Premier podejmie decyzję w sprawie szkół
10-latek pobity w szkole. Trafił do szpitala
Szczecin
Ścianka wspinaczkowa (zdj. ilustracyjne)
11-latek spadł ze ścianki wspinaczkowej. Przygniótł młodszego brata
WARSZAWA
Serhij T. usłyszał wyrok: dożywocie
Potrójne zabójstwo, "neosędzia" w składzie i uchylone dożywocie
Poznań
Trzy tymczasowe areszty za kradzież z włamaniem do bmw
Zginęło auto warte pół miliona złotych. Trzech mężczyzn w areszcie
WARSZAWA
shutterstock_2674983075
Za dużo gier, za mało snu i zła dieta. Co odkryli badacze?
Zdrowie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica