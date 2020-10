Nie miał maseczki, ale miał narkotyki. "Kopał, gryzł i groził policjantom"

"Kopał, gryzł i groził pozbawieniem życia"

Mundurowi podejrzewali, że mężczyzna może znajdować się pod wpływem narkotyków. Zresztą 36-latek miał przy sobie marihuanę. - W trakcie interwencji zaczął kierować wobec funkcjonariuszy słowa wulgarne i obelżywe, kopał, gryzł i groził pozbawieniem życia - relacjonuje policjantka. Zatrzymany nie miał przy sobie dokumentów, które potwierdzałyby jego tożsamość. Dlatego został przewieziony do budynku komendy. To jednak - jak przekazuje Grześków - wzbudziło w mężczyźnie jeszcze większe niezadowolenie. - Cały czas próbował przekonać funkcjonariuszy, by zaprzestali wykonywania czynności służbowych. Podkreślał przy tym, że ma znajomości w policji - opisuje policjantka. OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE >>> Wobec 36-latka prokuratura zastosowała środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Teraz - za znieważenie funkcjonariuszy, naruszenie ich nietykalności cielesnej, próby zmuszenia mundurowych do zaniechania czynności służbowych i posiadanie narkotyków - grozi mu do trzech lat więzienia.