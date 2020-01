13-latek przygnieciony przez konar w trakcie lekcji WF. Za śmierć ucznia odpowie nauczyciel

Tomasz P. zabrał 10 uczniów do lasu, gdzie polecił im przerzucenie konara ważącego ponad 100 kilogramów - wynika z ustaleń śledczych. W trakcie ćwiczenia 13-letni Kuba przewrócił się i został przygnieciony przez konar. Dwa tygodnie później zmarł w szpitalu. Nauczyciel wychowania fizycznego został oskarżony o nieumyślne doprowadzenie do śmierci chłopca.

Do tragicznego zdarzenia doszło 12 października 2018 roku na terenie Lasku Złotoryjskiego w Legnicy (woj. dolnośląskie). Tego dnia Tomasz P. , nauczyciel wychowania fizycznego, zaplanował zajęcia na świeżym powietrzu z siódmą klasą o profilu sportowym piłka ręczna.

Kuba zmarł w szpitalu

To właśnie wtedy doszło do tragedii. Z ustaleń śledczych wynika, że jeden z chłopców stracił równowagę, przewrócił się i został przygnieciony konarem. Doznał ciężkich obrażeń, głównie głowy. Na miejsce wezwano karetkę. 13-latek był reanimowany na miejscu zdarzenia. Potem trafił prosto na oddział intensywnej terapii. Przeszedł operację neurochirurgiczną. Jego stan od początku określano jako bardzo ciężki.

Do szpitala trafił również drugi chłopiec z powierzchownymi otarciami głowy niezagrażającymi zdrowiu ani życiu. Po opatrzeniu i przebadaniu wrócił do domu.

Nauczyciel oskarżony

Prokuratura Rejonowa w Legnicy właśnie zakończyła śledztwo w tej sprawie. Tomasz P. został oskarżony o umyślne narażenie 10 uczniów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz o nieumyślne doprowadzenie do śmierci chłopca.

- Oskarżony był zobowiązany do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa na lekcji, tymczasem dowody wskazują, że polecił im wykonać niebezpieczne, nierozpoznane ćwiczenie. Bez jakiegokolwiek instruktażu, co do sposobu jego wykonania, bez asekuracji w czasie ćwiczeń, a także bez uwzględnienia różnego poziomu rozwoju fizycznego dzieci - wymienia prokurator Tkaczyszyn.