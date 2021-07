"Mówiące kamery" w parku. Nie tylko obserwują, ale i zwracają uwagę

W legnickim Parku Miejskim, przy fontannach, obok kamer monitoringu zainstalowano głośniki. Teraz strażnicy miejscy oprócz obserwacji mogą upominać ludzi wchodzących do wody, śmiecących, czy dokonujących aktów wandalizmu.

W części francuskiej parku zamontowanych jest 10 kamer i dwa głośniki, których działanie jest sprawdzane przez ostatni tydzień. Strażnicy miejscy obsługujący kamery mogą upominać ludzi np. śmiecących, niszczących publiczne mienie, czy jeżdżących w tym miejscu na rowerach, co jest zabronione. Legnicka straż miejska jest zadowolona z efektów - wszystko działa jak należy, komendy wydawane przez operatora są dobrze słyszalne, ludzie reagują na upomnienia.

Prewencja i pomoc

- Mówiąca kamery to kolejne narzędzie walce z wandalizmem, czy łamaniem przepisów. Ich rola jest typowo prewencyjna - mówi Mirosław Giedrojć, komendant straży miejskiej w Legnicy.

Nowe rozwiązanie może służyć nie tylko do zwracania uwagi osobom odwiedzającym park, ale także do upewniania się, czy wszystko z nimi w porządku. Czy na przykład ktoś tylko odpoczywa na ławce, czy też może wymaga pomocy.

- Jeżeli jakaś osoba leży, nie wiemy co się wydarzyło, możemy poprzez ten system skomunikować się w jedną stronę z tą osobą. Może ona podnieść rękę do góry jak poprosimy i już widzimy, że wszystko jest okej. W tego typu sytuacji jest to pomocne - dodaje Konrad Szczepański ze straży miejskiej w Legnicy.