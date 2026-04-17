Wrocław Ukradł piec do pizzy. Nagrał go monitoring Oprac. Rafał Molenda |

Ukradł piec do pizzy Źródło: KMP w Legnicy

Piec do wypiekania pizzy o wartości około 20 tysięcy złotych ukradł 32-letni mieszkaniec Legnicy w województwie dolnośląskim. Mężczyzna wykorzystał moment rozładunku. Urządzenie czekało na odbiór przy rampie rozładunkowej. Zanim pojawił się odbiorca - złodziej wytoczył piec z placu własnymi siłami.

Mężczyzna ukradł piec do pizzy Źródło: KMP w Legnicy

Zgłoszenie kradzieży trafiło do Komendy Miejskiej Policji w Legnicy 9 kwietnia.

- Sprawą od razu zajęli się funkcjonariusze zajmujący się przestępczością przeciwko mieniu. Policjanci szybko ustalili możliwy trop. Już następnego dnia okazało się, że skradziony piec został sprzedany w jednym ze skupów złomu. Urządzenie udało się odzyskać i piec wrócił do właściciela, zanim został zniszczony lub rozebrany na części - tłumaczy Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Kilka dni później zatrzymano 32-letniego sprawcę. Mieszkaniec Legnicy usłyszał zarzut kradzieży. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.