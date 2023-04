Mąż Elżbiety Witek na OIOM-ie. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa

czytaj dalej

W utworze "Heart On My Sleeve" Drake i The Weeknd "śpiewają" o miłości, zdradzie, pieniądzach i Selenie Gomez. Poruszają zatem takie tematy, jakich można by się po nich spodziewać. Brzmią też w swoim stylu. Rzecz w tym, że piosenka, którą w serwisie Spotify odtworzono już ponad ćwierć miliona razy, powstała bez udziału żadnego z nich. Stworzyła ją sztuczna inteligencja.