Magazyn nielegalnych leków zlikwidowany. Zatrzymano 43-latka

Ponad 28 tysięcy nielegalnych leków i sterydów w mieszkaniu

Funkcjonariusze z Legnicy uzyskali informację o tym, że mieszkaniec powiatu legnickiego może przechowywać i sprzedawać nielegalne wyroby lecznicze.

Na podstawie tych informacji policjanci przeszukali mieszkanie 43-latka oraz inne pomieszczenia. Funkcjonariuszom udało się znaleźć znaczne ilości różnego rodzaju farmaceutyków, które były przechowywane bez wymaganych prawem zezwoleń.

Jak opisuje kom. Jagoda Ekiert z legnickiej policji, łącznie funkcjonariusze znaleźli 7 950 wyrobów leczniczych w fiolkach i tabletkach. Policjanci odkryli także 20 730 tabletek środków anabolicznych oraz 280 blistrów preparatów stosowanych w leczeniu erekcji.

"Tego typu środki, pochodzące z nielegalnych źródeł i wprowadzane do obrotu bez jakiejkolwiek kontroli, mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia osób, które po nie sięgają" - podkreśla Ekiert.

43-letni mieszkaniec powiatu legnickiego został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Za to przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

