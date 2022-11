Listonoszka nie dostarczyła niemal tysiąca przesyłek. Policja: tłumaczyła, że się zakochała i nie miała czasu

- Oboje są podejrzani o to, że od października 2022 roku do listopada 2022 roku, działając wspólnie i w porozumieniu, udaremnili możliwość zapoznania się z informacją zawartą w przesyłkach pocztowych adresowanych do wielu osób zamieszkałych na terenie Legnicy. Wspólnik to osoba z rodziny kobiety, ale nie pracująca razem z nią - mówi Anna Tersa, rzeczniczka legnickiej policji.