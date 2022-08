Kuba cierpi na dziecięce porażenie mózgowe, razem z tatą pokonali całego Ironmana. "Jest to do zrobienia, jeśli się chce"

20-letni Kuba razem ze swoim tatą Przemysławem pokonali pełen dystans Ironmana - 3,8 kilometra pływania, 180 kilometrów jazdy na rowerze oraz 42,2 kilometra biegu. Do tych zawodów przygotowywali się kilka lat i, mimo początkowych niepowodzeń, udało im się spełnić marzenie. - Kilka prób się nie udało, ale Kuba nigdy się nie załamywał, tylko mówił, tato nie przejmujemy się, lecimy dalej i trenujemy, aby to ukończyć - opowiada mężczyzna.

- Nie jest to prosta dyscyplina, trzy dyscypliny trzeba połączyć, ale jest to do zrobienia, jeżeli się chce i ma się silne wsparcie jak ja miałem - mówi tata 20-letniego Kuby i dodaje, że w trudnych momentach to syn go motywował. - Kilka prób się nie udało, ale Kuba nigdy się nie załamywał, tylko mówił, tato nie przejmujemy się, lecimy dalej i trenujemy, aby to ukończyć.