Wszedł do szatni w fabryce. "Zażądał pieniędzy, uderzył kobietę nożem w brzuch"

Ranna kobieta zdołała dojść do innych pracowników i powiedzieć im, co właśnie się wydarzyło. Koledzy wezwali karetkę, ratownicy udzielili kobiecie pierwszej pomocy i przewieźli do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Tam była leczona przez kolejne dni. Śledczy uznali, że rana kłuta realnie zagrażała życiu 54-latki.

Złapany po blisko trzech tygodniach

W kolejnych dniach policjanci z prokuratorem ustalali szczegóły, które małymi krokami przybliżały ich do podejrzanego. Dzięki m.in. zabezpieczonym nagraniom z monitoringu dowiedzieli się, jak wygląda, i ustalili jego tożsamość. Jak się okazało, Adrian W. w przeszłości był pracownikiem tego zakładu. Być może dzięki znajomości terenu udało mu się ominąć ochronę i wejść do środka.

- Prokurator przedstawił Adrianowi W. zarzut usiłowania zabójstwa kobiety w związku z usiłowaniem rozboju na pokrzywdzonej przez doprowadzenie jej do stanu bezbronności i żądanie wydania pieniędzy, a wobec odmowy spełnienia żądania, uderzenie jej nożem i spowodowanie w ten sposób obrażeń. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Przeczy, by działał w zamiarze kradzieży pieniędzy oraz by zadał kobiecie cios nożem. Twierdzi, że szukał jedzenia - informuje Lidia Tkaczyszyn, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy.